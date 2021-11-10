«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться в начале 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Сообщается, что до конца этого года двое лидеров проведут встречу в онлайн-формате. Во время личной встречи, которая будет уже в следующем году, Путин и Байден обсудят «обширную повестку», в частности реализацию договоренностей, которые были достигнуты ими на июньском саммите в Женеве, заявили источники.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о встрече Путина и Байдена, заявила, что пока «анонсировать нечего». На следующий день в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.