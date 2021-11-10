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«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США по выдаче виз дипломатам

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Алексей Агарышев/РИА «Новости»

Представитель России Сергей Леонидченко заявил, что РФ запросила генсека ООН Антониу Гутерриша задействовать механизм арбитражного разбирательства с США по урегулированию вопросов с выдачей виз российским дипломатам. Заявление было сделано на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня «Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания», пишет ТАСС.

Леонидченко указал, что генеральному секретарю вновь адресована рекомендация «безотлагательно и самым серьезным образом» рассмотреть и принять меры, предусмотренные разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях.

Российский представитель указал, что «разговоры явно затянулись». Леонидченко напомнил, что идет четвертый год «бесплодных дискуссий». В России считают, что пора переходить к действиям.

Ранее советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев заявил, что Россия будет требовать компенсации ущерба за простой изъятой дипломатической собственности в Соединенных Штатах.

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