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Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе

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Manuel Balce Ceneta/AP

Миграционный кризис на польско-белорусской границе может привести к дестабилизации обстановки в регионе, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он завил, что США не получали от Польши официальных просьб об оказании военной помощи. Кипби также напомнил, что Госдепартамент США считает, что за происходящее ответственны белорусские власти.

«Мы должны сосредоточиться на поддержке наших союзников и партнеров и на том, что мы не желаем эскалации этой ситуации или какой-либо другой на европейском континенте до той степени, когда могут произойти просчет и конфликт», — сказал Кирби на брифинге.

Ранее в МВД Польши ранее заявили, что около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов пытались прорваться через польскую границу в понедельник, 8 ноября. В настоящий момент у границы Белоруссии остаются от 2 до 4 тыс. беженцев, всего на территории Белоруссии находится 15 тыс. незаконных мигрантов, уточнили в ведомстве.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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