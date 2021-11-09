Нижняя палата конгресса Чили одобрила импичмент президента Пиньеры из-за Pandora Papers

В конгрессе Чили 9 ноября одобрили процесс импичмента президенту Себастьяну Пиньере, которого обвиняют в продаже горнодобывающей компании через фирму, принадлежащую его детям. Сделка фигурирует в массиве документов Pandora Papers, содержащем схемы обогащения различных мировых лидеров.

Как сообщает Digital Journal, депутаты собрали 78 голосов, необходимых для объявления Пиньере импичмента и проведения судебного разбирательства по поводу причастности президента к спорной продаже.

Это второе дело об импичменте, возбужденное против Пиньеры после неудачной попытки отстранить его от должности в 2019 году — тогда произошло жестокое подавление уличных беспорядков.

Ранее сообщалось, что в Чили прошли манифестации в честь годовщины государственного переворота 1973 года. Митингующие вышли на улицы в память о бывшем президенте Сальвадоре Альенде, свергнутом 48 лет назад Аугусто Пиночетом.

Протестующие также требовали свободы политическим заключенным после восстания 2019 года и представителям народа мапуче. Полиция подавила марши слезоточивым газом и едкой водой, 11 человек были арестованы.