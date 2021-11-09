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В МИД назвали ложью заявления Запада о «гибридной операции» на границе Польши и Белоруссии

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заявления Запада о том, что происходящее на границе Польши и Белоруссии является некой «гибридной операцией» президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России является ложью. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Белоруссии при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий, делать вид не надо. Это неправда, это ложь», — сказала она.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

В свою очередь в МИД Польши сообщили, что власти Белоруссии пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев.

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