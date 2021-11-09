Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине считают ситуацию на границе Белоруссии и Польши спецоперацией России 17:35
Девочка, евшая 10 лет только наггетсы, избавилась от зависимости с помощью... 17:33
Опубликовано видео допроса подельников предполагаемого виновника гибели росгвардейца... 17:32
В Совфеде предложили записываться на свидания в тюрьмах... 17:32
Изнасиловавшему и убившему 25 пожилых женщин в Башкирии предъявили обвинение 17:31
Автор законопроекта рассказал о последствиях отмены техосмотра 17:30
Ученые выяснили, кто из ЛГБТ более склонен к суициду 17:28
Лукашенко заявил, что в ЕС действует мафиозная группа по транзиту мигрантов 17:26
Сара Джессика Паркер отчитала критиков своей внешности 17:25
Стал известен фаворит в борьбе за Алексея Миранчука 17:23

Лукашенко назвал «шантажом» действия Польши, перебросившей танки на польско-белорусскую границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бороться с мигрантами на белорусско-полькой границе при помощи военной техники, это «тренировка или шантаж», сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж. Мы, конечно, этому спокойно противостоим. Мы не задираемся. Мы понимаем, что если мы оступимся, то это сразу вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава», — сказал Лукашенко.

При этом, белорусский лидер подчеркнул, что понимает, к чему может привести данная ситуация.

«Я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место, но мы не встанем на колени», — отметил Лукашенко.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе. Отмечается, что главы государств, в частности, обсудили жесткие действия властей Польши по отношению к мирным людям.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Генерал из Польши и бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько позднее заявил, что польские военные могут открыть огонь по нелегальным мигрантам на белорусско-польской границе. Он назвал миграционной кризис на границе Белоруссии и Польши открытой агрессией против НАТО со стороны белорусских властей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть