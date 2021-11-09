Лукашенко назвал «шантажом» действия Польши, перебросившей танки на польско-белорусскую границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бороться с мигрантами на белорусско-полькой границе при помощи военной техники, это «тренировка или шантаж», сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж. Мы, конечно, этому спокойно противостоим. Мы не задираемся. Мы понимаем, что если мы оступимся, то это сразу вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава», — сказал Лукашенко.

При этом, белорусский лидер подчеркнул, что понимает, к чему может привести данная ситуация.

«Я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место, но мы не встанем на колени», — отметил Лукашенко.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе. Отмечается, что главы государств, в частности, обсудили жесткие действия властей Польши по отношению к мирным людям.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Генерал из Польши и бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько позднее заявил, что польские военные могут открыть огонь по нелегальным мигрантам на белорусско-польской границе. Он назвал миграционной кризис на границе Белоруссии и Польши открытой агрессией против НАТО со стороны белорусских властей.