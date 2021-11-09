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ЕС частично приостановит соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией

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Reuters

Евросоюз частично приостановит действие соглашения, касающегося упрощения визового режима между организацией и Белоруссией. Об этом сообщается на сайте Совета стран ЕС.

Предполагается, что ограничения коснутся только официальных лиц, а не обычных белорусских граждан.

«Белоруссия: Совет приостанавливает действие условий упрощенного визового режима для официальных лиц белорусского режима. Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией», — уточнили в сообщении организации.

Данное решение со стороны Евросоюза объясняют ответом на «гибридную атаку со стороны белорусского режима».

Ранее сообщалось, что в Польше заявили о блокировке Минском доставки гумпомощи для мигрантов на границу.

8 ноября в Белоруссии обнаружили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники сказали, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

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