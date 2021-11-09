Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сбивший сотрудника СОБРа мужчина заявил, что принял силовика за бандита 12:56
В США полицейские застрелили женщину, сообщившую о намерении убить Трампа 12:54
Песков прокомментировал ситуацию с логистикой на Дальнем Востоке 12:54
Губерниев прокомментировал проблемы со здоровьем у лыжника Большунова 12:53
В Кремле назвали тревожной ситуацию на границе Белоруссии и Польши 12:51
«КП»: обвиняемый в педофилии режиссер «Ералаша» подыскивал... 12:50
ДНР: ВСУ захватили село Старомарьевка 12:48
В Кремле рассказали, есть ли сроки и договоренности по встрече Путина... 12:48
Песков прокомментировал заявление Байдена об обвинениях хакеров REvil 12:46
Сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение 12:46

Захарова оценила призыв Порошенко к «адским» санкциям против Путина и Лукашенко

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала экс-президенту Украины Петру Порошенко «молиться» после того, как он призвал ввести «адские» санкции против президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом она написала в Telegram.

Захарову возмутило, что такие заявления может делать человек, «под чьим «президентством» Украину были вынуждены покинуть миллионы ее граждан».

«Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь. Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил», — заявила она.

Ранее Порошенко в своем Telegram-канале предложил ввести жесткие ограничения против Путина и Лукашенко из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он также выразил солидарность с Польшей и Литвой, которые, по его мнению, противостоят «миграционному нашествию».

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась после того, как беженцы из стран Азии и Африки начали штурмовать заграждения, стремясь пересечь границу. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть