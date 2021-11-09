В МИД России отреагировали на призыв Польши ввести санкции из-за ситуации на границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram призыв внешнеполитического ведомства Польши ввести санкции из-за ситуации на границе.

В МИД Польши потребовали ввести санкции против ответственных за миграционный кризис на границе с Белоруссией.

«И против Буша-младшего с Пентагоном?» — предложила Захарова.

Ранее в МИД России напомнили Польше о правах человека из-за насилия над мигрантами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Некоторые мигранты рассказали, что они хотят попасть в Германию. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.