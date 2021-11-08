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Саакашвили оскорбил медработников в тюремной больнице

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Telegraf

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили оскорбил сотрудников медучреждения, куда его перевели из-за ухудшения состояния здоровья в связи с голодовкой. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда Михаил Саакашвили был доставлен в учреждение № 18, он, к сожалению, нанес как физическое, так и словесное оскорбление нашим сотрудникам», — заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Он уточнил, что Произошедшее изучает генеральная инспекция Минюста.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен тюрьмы

Ранее мать Саакашвили сообщила, что политика вывезли из тюрьмы на вертолете «в неизвестном направлении». Перед этим он исповедался и причастился, а затем пообещал умереть от голода за родину.

Через некоторое время стало известно, что Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу на окраине Тбилиси.

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