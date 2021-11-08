В Киеве заявили о частичной смене состава в контактной группе по Донбассу

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о том, что Киев настаивает на создании новой подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном офисом президента в Telegram.

«Необходимо создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Если российская сторона признает Минские договоренности, то должна согласиться с тем, чтобы на уровне Трехсторонней контактной группы реализовать пункты «Минска»,— сказал Никифоров.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что трехсторонней контактной группе по Донбассу присоединится новая вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что директор ЦРУ США Уильям Бернс в ходе своего визита в Москву согласился с тем, что необходимо продолжать соблюдать Минские договоренности и оставить за Донбассом особый статус.

По словам Лаврова, урегулирование на Украине ускорилось бы, если бы Вашингтон объяснил украинской стороне необходимость уважать позицию США и СБ ООН о соблюдении Минских соглашений.