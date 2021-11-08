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В НАТО прокомментировали ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Белоруссия использует «гибридную тактику» в виде нелегальных мигрантов на границе с ЕС. Об этом заявил журналистам представитель НАТО, сообщает «Интерфакс».

«Использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики является недопустимым», — отметил представитель альянса.

В НАТО обеспокоены происходящим на границе Белоруссии и Польши и следят за развитием ситуации.

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе. Польское минобороны сообщает, что не менее десяти мигрантов-мужчин забрасывали охраняющих границу военных бутылками и камнями. В Кремле отмечают, что «на плечи белорусских властей ложится тяжкий груз».

При этом в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что «белорусская сторона принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали».

Белорусские пограничники сообщили, что оцепление на границе с их стороны снято. Они также заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Трансляцию происходящего на польско-белорусской границе ведет «Газета.Ru».

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