Меркель рассказала о планах на пенсию

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель с выходом на пенсию собирается в первую очередь отдохнуть, а на долгосрочную перспективу у нее планов пока нет. Об этом она рассказала в интервью Deutsche Welle.

Она пошутила, что после выхода на пенсию будет попеременно читать и спать, а после займется тем, что придет ей в голову. Конкретизировать свои планы политик пока не может, но выразила надежду, что сможет сделать это через несколько месяцев.

Меркель пояснила, что в течение многих лет полностью концентрировалась на заданной повестке дня и была вынуждена всегда быть наготове.

«Одна из задач главы правительства состоит в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается. А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать», — пояснила она.

Меркель — первая женщина-канцлер Германии. Она занимала этот пост с 2005 года. На прошедших в Германии в конце сентября парламентских выборах она отказалась выдвигать свою кандидатуру.

Ранее политик подтвердила, что после отставки больше не будет заниматься политикой.