Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дацюка предложили лишить звания почетного гражданина Екатеринбурга из-за сноса дома 13:58
Аринбасарова назвала причину развода с Кончаловским 13:55
Signal 2022 анонсировал даты 13:54
Полицейский случайно предотвратил изнасилование школьницы в Омске 13:50
В Совфеде оценили вероятность «войны» Украины и России 13:47
Торговые центры России обратились за господдержкой 13:38
Милонов предложил включить киберспорт в учебные программы 13:37
Baijiahao: разработка новой российской ракеты «Личинка-МД» привела Вашингтон в ярость 13:36
Дюжев высказался о скандале вокруг своих слов о Юдашкине 13:34
Белорусские пограничники заявили, что большая группа мигрантов ушла в Польшу 13:31

Даниэль Ортега переизбран президентом Никарагуа

close
100%
Oswaldo Rivas/Reuters

Президентом Никарагуа переизбрали Даниэля Ортегу, объявил Высший избирательный совет страны после подсчета 99,8% голосов. Его заявление приводит Deutsche Welle.

70-летний политик займет пост главы государства уже в третий раз. Его поддержали 72,5% избирателей, а за его ближайшего конкурента Максимино Родригеса свои голоса отдали 15% граждан.

Даниэль Ортега выдвигал свою кандидатуру на этих выборах вместе с супругой Росарио Мурильо — она теперь займет пост вице-президента страны.

По данным Высшего избирательного совета Никарагуа, в выборах участвовали 68,2% общего числа избирателей. При этом в оппозиции утверждают, что явка составила менее 30%.

Ортега впервые занял пост президента Никарагуа в 1984 году. В 1990 году он проиграл выборы оппозиционному кандидату, но вернулся к власти в 2006 году. С тех пор он возглавляет страну бессменно.

Оппозиция назвала прошедшие выборы «фарсом» и отказалась признавать их результаты. Их также раскритиковал президент США Джо Байден.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть