На крыше резиденции премьера Ирака нашли неразорвавшийся снаряд

На крыше резиденции премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, которая находится в укрепленной «зеленой зоне» в центре Багдада, был обнаружен неразорвавшийся снаряд, сообщает ТАСС со ссылкой на арабские СМИ.
В настоящее время саперы пытаются обезвредить снаряд.
Накануне на аль-Казыми было совершено покушение с помощью заминированных беспилотников. Глава правительства не пострадал, однако в результате атаки были ранены несколько сотрудников службы его охраны.
Кроме того, серьезный материальный ущерб был нанесен резиденции. После произошедшего на всех въездах в «зеленую зону» столицы усилили меры безопасности.
Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака беспилотников является подстрекательством к мятежу и связана с зарубежными аналитическими центрами.