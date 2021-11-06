Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В лиге Хабиба выступили против подписания Александра Емельяненко 14:29
В списке «угроз нацбезопасности Украины» оказались умершие артисты... 14:26
Кабмин утвердил постановление о бесплатном втором высшем образовании в сфере... 14:12
Установлена личность сбившего на самокате 77-летнюю женщину в центре Москвы 14:08
Юрист: у «Спартака» мало шансов взыскать убытки в суде против Смородской 14:03
Журналист: Ваноли отказался ехать с Конте в «Тоттенхэм» ради «Спартака» 13:59
Турецкий журналист Гювен восхитился воспитанием и культурой в России 13:48
В Австрии рассказали, как привитые «Спутником V» могут получить действительный... 13:46
«Ростех» сообщил об успешных испытаниях новых бесшумных винтовок... 13:41
Хави заявил, что возвращается в «Барселону» в трудный момент 13:39

Süddeutsche Zeitung: США обратились к ЕС из-за российских войск на границе с Украиной

close
100%
Virginia Mayo/AP

США обратились в Европейскую службу внешних связей и ряду государств ЕС из-за сообщений о наращивании сил РФ на границе с Украиной. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, США обратились в министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.

«Причина — концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации», — пишет Süddeutsche Zeitung.

Посольство США в Берлине не стало комментировать содержание дипломатических контактов, однако его представитель заявил, что США «непоколебимы в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Они предположили, что необычные перемещения техники и военных фиксируются на западном фланге России».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть