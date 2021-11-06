В посольстве РФ в США ответили на сообщения о войсках России на границе с Украиной

В посольстве России в США посоветовали Вашингтону «посмотреть в зеркало», комментируя информацию об увеличении численности войск РФ на границе с Украиной. Об этом представители посольства написали в Twitter.

«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало», — говорится в сообщении.

Представители посольства отметили, что вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

В сообщении издания утверждается, что подразделения, в том числе «элитная 1-я гвардейская танковая армия», в конце сентября были отправлены в район Ельни из других районов России, где они дислоцируются.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.