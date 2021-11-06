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CNN назвал цели визита главы ЦРУ в Москву

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Tom Williams/Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в российскую столицу с двухдневным визитом, чтобы «предупредить» Кремль по Украине и чтобы попытаться определить, что мотивирует действия России. Об этом сообщает CNN.

«Администрация [президента США Джо] Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности между Москвой и Киевом. Источники сообщили CNN, что после своих встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять эту напряженность. В четверг [ноября] в Киев также был направлен высокопоставленный чиновник Госдепартамента для поддержки этих усилий», — передает телеканал.

Уточняется, что визит Бернса подчеркивает, насколько серьезно Вашинтон относится «к последним передвижениям российских войск» и «обострению напряженности» между Украиной и Россией.

Бернс находился в Москве 2 и 3 ноября. В ходе визита состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с Бернсом. Это первая встреча Патрушева с Бернсом во главе ЦРУ. Данный визит Бернса в Москву не анонсировался.

На следующий день директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин встретился Бернсом.

Бернс служил послом США в России — в 2005–2008 годах. В марте этого года он занял пост директора ЦРУ.

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