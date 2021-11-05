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Бывший помощник Макрона приговорен к трем годам тюрьмы

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Gonzalo Fuentes/AP

Экс-сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля приговорен к трем годам тюрьмы, два из них условно. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Беналля осужден по делу о применении силы на манифестации в Париже в мае 2018 года. Тогда французские СМИ опубликовали видео, на котором он сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро уходит.

После этого сотруднику администрации президента предъявили обвинения в насильственных действиях и вмешательстве в осуществление государственной службы.

Ранее сообщалось, что Александр Беналля, который является советником французского президента Эммануэля Макрона, избил участника первомайской демонстрации в Париже.

После инцидента он был на две недели отстранен от работы, а в настоящее время занимается обеспечением безопасности на мероприятиях, которые проводит Елисейский дворец.

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