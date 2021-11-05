Китай выразил протест США после доклада Пентагона

Китайское министерство обороны выразило протест против подготовленного Пентагоном доклада, который был опубликован в среду 3 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Минобороны обвинило Соединенные штаты в раздувании «китайской угрозы» и назвало безосновательной критику за наращивание КНР ядерной угрозы.

Ранее Пентагон опубликовал ежегодный доклад о мерах, предпринимаемых Китаем для усиления национальной безопасности и военного потенциала, где рассказало о планах страны по модернизации своих ядерных сил.