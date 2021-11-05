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Офицер ВМС США заявил, что Байдену не важна Украина

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Carlos Barria/Reuters

Бывший офицер ВМС США Гарри Табах заявил, что приход к власти в стране Джо Байдена ухудшило положение Украины в противостоянии с Россией. Об этом он сообщил в выпуске YouTube-канала Intervizor.

По его словам, пространство для маневра у Украины сократилось, а на помощь Байдена Зеленскому рассчитывать не приходится. Он добавил, что американскому президенту Украина не важна, поэтому он даже не посылает туда посла, а президент России Владимир Путин «воспринимает это все как подарок».

Ранее сообщалось, что на Украине обвинили США в предательстве из-за попыток наладить отношения с Россией. Курс администрации президента США Джо Байдена на нормализацию отношений с Россией может быть воспринят на Украине как предательство. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Портал указал на статью New York Times про переговоры между Москвой и Вашингтоном по кибербезопасности, направленные на снижение напряженности между двумя странами. Украинское издание отмечает, что подобные перемены произошли в политике после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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