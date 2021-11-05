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В Госдуме рассказали, когда незамедлительно займутся делом Рашкина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума незамедлительно займется делом депутата от КПРФ Валерия Рашкина после обращения генерального прокурора. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что, если в ходе следствия потребуется привлечь депутата к ответственности, генпрокурор обратится в Госдуму с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин.

«Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — сказал спикер.

29 октября стало известно, что Валерия Рашкина задержали с убитым лосем в Саратовской области, где запрещена охота. Депутат рассказал, что они с приятелем нашли тушу животного в лесу, решили забрать ее и разделить. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, но, тем не менее, решил присвоить находку.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента первому заместителю представителя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрию Синельщикову, который в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что Рашкина могли подставить.

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