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Лукашенко пожаловался Путину, что его не пригласили в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину, что его не пригласили в Крым, сообщает РИА «Новости».

«Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет, что там сделано, по дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, меня с собой не пригласил. С такой жалобой выступаю», — сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией еще не был на полуострове.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства проходит в Севастополе, белорусский лидер участвует в ней в формате видеоконференции.

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