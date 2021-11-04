Лукашенко рассказал, когда состоится референдум по конституции в Белоруссии

Референдум по конституции в Белоруссии пройдет в феврале, рассказал президент страны Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое пройдет в режиме видеоконференции. Трансляцию события вел телеканал «Россия 24».

«О том, что мы целенаправленно, без хаоса совершенствуем и внутренние наши процессы, общественные процессы говорит то, что совсем недавно в Российской Федерации была проведена конституционная реформа, и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. Беларусь следом готовится провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале месяце мы проведем соответствующий референдум», — сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что Россия Белоруссия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, которая предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений.

Ранее сообщалось, что президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября утвердят союзные программы, новую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Отмечается, что в ходе переговоров также будут рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за прошлый год и первые шесть месяцев текущего года, а также ход выполнения ранее утвержденных и принятых решений.