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Эксперт заявил, что Польша мешает газовому союзу между Россией и ФРГ

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Варшава вредит сразу нескольким странам, Польша может стать конкурирующим с Германией европейским газовым хабом. Об этом заявил польский эксперт по восточным вопросам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский в своей статье для журнала Tygodnik Solidarność.

При этом он отметил, что в отличие от ФРГ Польша основана на источниках газа, отличных от России.

«Нет лучшего способа нейтрализовать газовые интриги РФ, чем дать отдельным странам возможность выбирать импорт голубого топлива», — выразил мнение Кучиньский.

Он также добавил, что на протяжении нескольких лет политика газовой диверсификации Польши была зависима непосредственного от этого. По словам эксперта, ФРГ и РФ «балуют» Польшу своей независимой энергетической политикой.

28 октября стало известно, что польская энергетическая компания PGNiG направила письмо в «Газпром» и «Газпром экспорт» с прошением изменить цены на газ, поставляемый в соответствии с так называемым Ямальским контрактом от 25 сентября 1996 года, «чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий».

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