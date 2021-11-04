Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Москве начался восьмимесячный изоляционный эксперимент SIRIUS 07:22
Арестович заявил, что Украина подготовила план на случай войны с Россией 07:04
Директор «Лестера» отреагировал на твит «Спартака»... 06:59
Удаленный в матче ЛЧ защитник «Боруссии»: нет слов, сделайте VAR честным! 06:53
Прокуратура подтвердила гибель 9 человек при крушении... 06:52
В Минобороны Украины ожидают увеличение войск РФ возле границ к концу года 06:42
Экс-футболист «Спартака» назвал тренера, который смог бы... 06:39
Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра 06:33
На «Авито» появились услуги курьеров с QR-кодом 06:32
Москвичей ожидает облачная погода и до 11°C тепла 4 ноября 06:22

Российский депутат допустил воссоздание СССР

close
100%
Владимир Родионов/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о возможности воссоздания Советского Союза. Об этом пишет URA.RU.

По словам депутата, это возможно после объединения России и Белоруссии в Союзное государство. Вероятно, со временем к этому союзу присоединятся страны бывшего СССР, а возможно и другие.

«Для того, чтобы страны присоединялись, надо, чтобы этот союз был привлекательным. Пока союз славится не очень многими, но все-таки привлекательными качествами. Это отсутствие границы, возможность трудиться, учиться друг у друга без всяких разрешений, не переводить водительское удостоверение на другой язык. Если эта привлекательность будет нарастать дальше, рано или поздно появится общий парламент, законы», — сказал Калашников.

По его словам, есть ряд открытых вопросов, и, вероятно, грядущая встречал лидеров Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина будет посвящена именно им.

Ранее советник Михаила Горбачева рассказал, почему распался СССР

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть