Российский депутат допустил воссоздание СССР

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о возможности воссоздания Советского Союза. Об этом пишет URA.RU.

По словам депутата, это возможно после объединения России и Белоруссии в Союзное государство. Вероятно, со временем к этому союзу присоединятся страны бывшего СССР, а возможно и другие.

«Для того, чтобы страны присоединялись, надо, чтобы этот союз был привлекательным. Пока союз славится не очень многими, но все-таки привлекательными качествами. Это отсутствие границы, возможность трудиться, учиться друг у друга без всяких разрешений, не переводить водительское удостоверение на другой язык. Если эта привлекательность будет нарастать дальше, рано или поздно появится общий парламент, законы», — сказал Калашников.

По его словам, есть ряд открытых вопросов, и, вероятно, грядущая встречал лидеров Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина будет посвящена именно им.

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