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Арестович заявил, что Украина подготовила план на случай войны с Россией

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Алексей Арестович/Facebook

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина вместе с иностранными партнерами подготовила план на случай полномасштабного военного конфликта с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала »Украина24».

Советник рассказал, что Украина готова не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям. По его словам, план составили еще в апреле, а возможные сценарии боевых действий были разработаны вместе с иностранными партнерами.

Арестович добавил, что «война — это дело фартовое», а развитие ситуации зависит от того, «как ляжет карта».

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев готовится к наращиванию российских войск на границе двух стран в конце этого года.

До этого американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

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