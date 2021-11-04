Россия предостерегла от попыток возложить вину за противоречия в БиГ на сербов

Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предостерегает от попыток возложить ответственность за противоречия в Боснии и Герцеговине исключительно на сербов. С таким заявлением он выступил на заседании СБ ООН, пишет РИА Новости.

«Настойчивое продвижение рядом боснийских участников и внешних сил концепции унитаризации страны противоречит зафиксированным в мирном соглашении принципам равноправия трех народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями», - указал российский представитель. Он отметил, что растает давление на представителей сербского энтитета БиГ.

Небензя предостерег от подмены понятий, когда вину за происходящее в стране возлагали был исключительно на сербов.

Ранее в материале «Газеты.Ru» говорилось, что саммит Евросоюза по Западным Балканам показал, что ЕС не планирует присоединять к себе Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Сербию, Черногорию и Косово. И хотя официально Брюссель сохраняет курс на интеграцию этих стран, фактически отказался гарантировать их будущее членство. В Европе опасаются, что при таком раскладе в регионе возрастет влияние России и Китая. При этом эксперты не исключают, что нерасширение ЕС действительно выгодно Москве.

Страны Западных Балкан уже более 15 лет пытаются интегрироваться в ЕС, но этот вопрос до сих пор остается открытым. На многочисленных саммитах по этому поводу традиционно заявляется о сохранении этого курса, однако серьезного прогресса в данном направлении нет.