Бандформирование Гаити пригрозило свергнуть премьер-министра

Крупнейшая вооруженная банда Гаити высказала угрозы премьер-министру Ариэлю Анри, если он не уйдет по собственному желанию в отставку. Бандиты пообещали его тогда свергнуть своими силами, об этом пишет агентство EFE со ссылкой на главаря формирования Джимми Шеризье.

Шеризье выразил готовность сменить правительство даже «ценой крови». По словам лидера группировки, он не борется конкретно против премьера, а «против 5% людей, удерживающих 95% богатства страны».

Требующие отставки подозревают Анри в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза. Поводом для этого послужили телефонные разговоры главы кабмина с одним из главных подозреваемых Жозефом-Феликсом Бадьё в ночь нападения на резиденцию погибшего главы государства.

7 июля произошло нападение на Жовенеля Моиза и его супругу в их резиденции. Президента пытали. Затем он был застрелен из пистолета марки «Colt» и, по некоторым источникам, добит из автомата. Моиз скончался на месте. Мартин Моиз, первая леди Гаити, была госпитализирована из-за ранений, полученных во время нападения.