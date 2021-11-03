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В России заявили, что отставки в кабмине Украины не создают угрозы для Зеленского

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Gleb Garanich/Reuters

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Отставки в правительстве Украины могут быть связаны с пиар-шагами или клановыми противоречиями, угрозы для украинского президента Владимира Зеленского они не создают. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что эти отставки порождены, с одной стороны, пиар-шагами Зеленского, то есть фактически все неудачи государственного строительства и в экономике он будет теперь оправдывать недостаточно подготовленными кадрами, которые он отправил в отставку. А с другой стороны, возможно, (имеют место) какие-то клановые противоречия, которые выражаются в том, что люди стремятся на определенные министерские посты», — подчеркнул Безпалько.

Он отметил, что отставки не повлияют на текущую ситуацию на Украине и не изменят политику в стране.

Безпалько добавил, что Зеленский не допустил бы назначения людей на посты, которые могут ему угрожать. По мнению эксперта, президент Украины выстраивает «модель личной диктатуры, уничтожает не лояльные ему СМИ и создает механизмы универсальной политической борьбы со своими противниками».

Ранее Верховная рада Украины на заседании 3 ноября поддержала отставку Андрея Тарана с должности министра обороны страны.

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