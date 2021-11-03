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В Раде заявили, что Россия способна сокрушить Украину в течение недели

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что российская армия способна в течение недели сокрушить Украину. Об этом сообщается на сайте радио «Говорит Москва».

Он отметил, что действующие власти Киева удобно не допускать масштабного конфликта между странами.

«Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение 5-7 дней максимум. Действующим украинским властям удобна заморозка, потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть, я так понимаю, что это понимание донесено Москвой и до Запада, то, что вы своими санкциями танки не остановите», — подчеркнул Волошин.

Он подчеркнул, что в то же время существует реальная «угроза военного освоения украинской территории Западом». По мнению депутата, такие последствия могут привести к «коллапсу украинского государства».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала фейковой компанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.

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