Состояние Саакашвили ухудшилось

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку, заявил адвокат политика Георгий Гелхаури. Как передает «Грузия.Online», состояние здоровья экс-главы государства ухудшилось.

«Саакашвили ожидает альтернативного консилиума, который войдет к нему, возьмет анализы и укажет в результатах тестов, находятся ли жизненные показатели ниже порога <…> опять продолжает голодовку, не собирается принимать еду, и ожидает встречи с врачами. Слабость усиливается, морально он очень бодр. Слабость проявляется затруднением физического передвижения, есть отечность конечностей», — пояснил Гелхаури.

По его словам, до сегодняшнего дня врачи поддерживали жизненные показатели бывшего президента медикаментозно.

Ранее сообщалось, что власти Грузии считают голодовку Саакашвили имитацией.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен его тюрьмы.