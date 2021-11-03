Польша обвинила Минск в вооруженной провокации

МИД Польши вызывал временного поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского из-за незаконного пересечения белорусско-польской границы группой неизвестных с оружием. Как заявили в ведомстве, за инцидентом якобы стоят белорусские пограничники, в связи с чем Варшава выражает решительный протест.

«Действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют все более очевидные признаки преднамеренной эскалации <…> Польша считает такие действия недопустимыми и не потерпит их <…> Польша полна решимости защищать свои границы и внешние границы Евросоюза», — говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в МИД Польши, Варшава будет последовательно выступать против незаконной миграции, которую якобы искусственно организовал Минск на польско-белорусской границе. При этом в ведомстве не пояснили, где именно произошел инцидент с нарушением границы и о какой по численности группе вооруженных людей идет речь.

Ранее власти Польши рассказали, сколько денег тратят на мигрантов из Белоруссии.