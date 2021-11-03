Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Власти Крыма отменили требование о QR-кодах и ПЦР-тестах при заселении... 16:30
Бояков признался, что был готов к увольнению из МХАТа 16:29
Ученые выяснили, вредят ли коленям частые упражнения 16:28
В Минэкономики ФРГ не смогли назвать сроков сертификации оператора «Северного потока... 16:27
«Синьор директоре»: Садальский отругал Кехмана из-за Бузовой 16:21
Экс-игрок ЦСКА Вагнер высказался о своем статусе легенды РПЛ 16:17
Врачи сообщили об опасном последствии бессонницы 16:16
Экс-голкипер сборной СССР считает, что у вратаря «Спартака» Максименко... 16:16
В МИД назвали фейковыми сообщения о стягивании сил РФ к границе... 16:16
Ученые узнали, из какого кратера выбиты найденные на Земле марсианские метеориты 16:15

Польша обвинила Минск в вооруженной провокации

close
100%
Grzegorz Dabrowski/Agencja Gazeta/via Reuters

МИД Польши вызывал временного поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского из-за незаконного пересечения белорусско-польской границы группой неизвестных с оружием. Как заявили в ведомстве, за инцидентом якобы стоят белорусские пограничники, в связи с чем Варшава выражает решительный протест.

«Действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют все более очевидные признаки преднамеренной эскалации <…> Польша считает такие действия недопустимыми и не потерпит их <…> Польша полна решимости защищать свои границы и внешние границы Евросоюза», — говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в МИД Польши, Варшава будет последовательно выступать против незаконной миграции, которую якобы искусственно организовал Минск на польско-белорусской границе. При этом в ведомстве не пояснили, где именно произошел инцидент с нарушением границы и о какой по численности группе вооруженных людей идет речь.

Ранее власти Польши рассказали, сколько денег тратят на мигрантов из Белоруссии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть