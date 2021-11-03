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Оппозиция Грузии заблокировала работу парламента до освобождения Саакашвили

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Irakli Gedenidze/Reuters

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» отказалась от работы в парламенте страны, передает «Грузия.Online». Как заявил представитель партии Ника Оболадзе, депутаты покидают парламентскую работу до решения двух основных вопросов — освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и конституционных изменений.

«Мы приостанавливаем работу парламента, но покидание мандатов откладывается. До решения этих вопросов. Сейчас мы концентрируемся на крупномасштабных акциях протеста, чтобы они были острыми и в конечном итоге заставили правительство учесть волю большинства при управлении страной», — отметил Оболадзе.

По его словам, партия собирается проконсультироваться с Саакашвили по вопросам сохранения мандатов, поэтому члены «Единого национального движения» хотят посетить политика в тюрьме.

Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция отказалась признавать итоги местных выборов и грозит уличными акциями.

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