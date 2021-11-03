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Нарышкин встретился в Москве с директором ЦРУ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро СВР.

«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча состоялась по инициативе американской стороны.

Накануне, 2 ноября, секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел встречу с главой ЦРУ Бернсом, в ходе которой стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона.

ТАСС отмечает, что Патрушев впервые встретился с Бернсом, после того, как тот возглавил ЦРУ. До этого они контактировали в 2013 году, когда американский политик исполнял обязанности государственного секретаря Соединенных Штатов.

В Вашингтоне позднее уточнили, что глава ЦРУ прибыл в Москву с двухдневным визитом по поручению президента США Джо Байдена.

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