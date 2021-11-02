МИД РФ пригласил дополнительный штат дипломатов США для нормализации работы посольства

Российский МИД пригласил дополнительных американских дипломатов в Москву, чтобы они нормализовали работу посольства США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова.

«В России американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США», — сказал Рябков.

Он отметил, что в настоящее время россиянам, чтобы получить американскую визу, приходится обращаться в американское представительство в Варшаве.

Ранее стало известно, что граждан России, желающих получить американскую визу, государственный департамент США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности». Такая мера применяется в отношении стран, где нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмисии рассматривать заявки на получение визы.