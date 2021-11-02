Депутата Евгения Марченко исключили из «Единой России»

Президиум генсовета «Единой России» принял решение исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из состава партии. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание генсовета единороссов прошло во вторник, 2 ноября. По его итогам секретарь генсовета Андрей Турчак заявил, что данный вопрос был «абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета».

Ранее комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить Марченко из партии. В генсовете партии заявили, что депутат нарушил нормы устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую трехлетку. Сам Марченко сообщил, что проголосовал против, так как не смог задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Санкт-Петербурге.

По словам председателя комиссии по этике и депутата Госдумы Валентины Терешковой, решение об исключении Марченко из фракции члены комиссии поддержали единогласно.