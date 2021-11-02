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Депутата Евгения Марченко исключили из «Единой России»

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президиум генсовета «Единой России» принял решение исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из состава партии. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание генсовета единороссов прошло во вторник, 2 ноября. По его итогам секретарь генсовета Андрей Турчак заявил, что данный вопрос был «абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета».

Ранее комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить Марченко из партии. В генсовете партии заявили, что депутат нарушил нормы устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую трехлетку. Сам Марченко сообщил, что проголосовал против, так как не смог задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Санкт-Петербурге.

По словам председателя комиссии по этике и депутата Госдумы Валентины Терешковой, решение об исключении Марченко из фракции члены комиссии поддержали единогласно.

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