Израильский министр в инвалидном кресле не смогла попасть на саммит в Глазго

Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар, страдающая мышечной дистрофией, не смогла попасть на первый день климатического саммита в Глазго, так как, по ее словам, место проведения мероприятия не оборудовано для людей в инвалидных колясках. Об этом пишет газета Times of Israel.

Сотрудники офиса Эльхаррар сообщили, что министр прождала около места проведения саммита два часа, но так и не смогла попасть внутрь — ей пришлось вернуться в свою гостиницу в Эдинбурге, в 80 км от Глазго.

«Единственный способ, которым, как они сказали, я могла бы войти, — это пройти пешком почти километр или же сесть в шаттл, который не был оборудован для инвалидных колясок», — заявила министр.

Она напомнила, что ООН призывает всех присоединиться к «международному договору», предположительно, имея в виду Конвенцию о правах инвалидов, поэтому отсутствие доступности для колясочников смутило ее.

На следующий день после инцидента Эльхаррар все-таки смогла принять участие в заседании. В интервью «Би-би-си» она сказала, что в этот раз «все было совершенно иначе», но призвала использовать инцидент как повод задуматься над условиями, которые организаторы международных конференций создают для людей с ограниченными возможностями.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон задремал без маски на саммите по климату и попал в кадр. На том же саммите чуть не заснул президент США Джо Байден.