Лукашенко посадил школьника в свое кресло и рассказал об особенностях работы президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел экскурсию для школьника Романа Когодовского, рассказав ему о сложностях работы на посту главы государства, посадив в кресло. Об этом сообщает БелТА.

Ученик был ранее награжден орденом за спасение младшего брата во время пожара.

Белорусский глава показал, как работает во Дворце Независимости в Минске.

«Считай, что ты управляешь процессом. Вот здесь у тебя вся страна на этом пульте. Ты можешь любого сейчас…Ты из Минской области. Вот тут губернатора Минской области, ты его мгновенно можешь найти, сюда пригласить, если нужно», — сказал Лукашенко мальчику, усевшемуся в кресло.

Делясь подробностями работы, Лукашенко наглядно показал Роману, с каким большим объемом информации приходится сталкиваться президенту.

«Вот смотри. Вот это мне надо на этой неделе все выучить на память. Вот смотри: по Конституции у нас будет мероприятие в четверг. Вот будем с Путиным вести в онлайн-режиме по телевизору переговоры», — описывал мальчику тонкости рабочего процесса президент.

В связи с чем Лукашенко предупредил, что если Когодовский захочет стать президентом, надо много читать.

«Но не пугайся, оно со временем приходит», — успокоил Рому Лукашенко.

Школьник попал в тяжелом состоянии в больницу весной, когда спасал своего двухлетнего брата из горящего дома. 12-летний мальчик получил ожоги 62% поверхности тела и порезы от разбитого стекла, он перенес 23 операции.

Ранее сообщалось, что автомат Лукашенко стал экспонатом во Дворце независимости Белоруссии.