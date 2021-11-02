Британский профессор уволилась из-за травли со стороны защитников трансгендеров

Профессора философии Сассекского университета Кэтлин Сток подала заявление об отставке из-за травли после ее заявления о меньшей значимости гендерной идентичности по сравнению с биологическим полом, сообщает The Guardian.

Она выразила мнение, что гендерная идентичность более важна, чем биологический пол, «когда речь идет о законе и политике», и что люди не могут изменить свой биологический пол, указано в материале.

Некоторые студенты после этого обвинили ее в трансфобии и стали призывать к ее увольнению. К таким требованиям присоединились ЛГБТ- и трансактивисты. Кроме того, профессора травили в соцсетях.

В итоге проработавшая 18 лет в университете Сток написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Руководство вуза выразило сожаление в связи с уходом профессора и заявило о готовности поддержать ее, если она захочет вернуться.

В августе преподаватель Гарварда подверглась осуждению в США после слов о двух полах.