Зеленский пригласил Трюдо на Украину с рабочим визитом

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил премьера Канады Джастина Трюдо посетить Украину с рабочим визитом. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

В публикации отмечается, что во время Конференции ООН по изменению климата в Глазго Зеленский и Трюдо обсудили «угрозу, которую представляет проект «Северный поток – 2» для энергетической безопасности Европы, энергетический кризис и меры по борьбе с ним».

«Зеленский выразил надежду на усиление экономического сотрудничества двух стран и расширение соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, действие которого уже дает положительные результаты… В ходе встречи президент пригласил премьер-министра Канады посетить Украину», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Зеленский и Трюдо обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины.

Ранее Зеленский в рамках выступления на экологическом саммите в Глазго назвал Крым и Донбасс «двумя экологическими бомбами в центре Европы». По его словам, оба региона представляют угрозу для мира.