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Байден извинился за выход из парижского соглашения по климату при Трампе

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Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден на климатическом саммите СОР26 в Глазго извинился перед мировыми лидерами за выход бывшего американского лидера Дональда Трампа из парижского соглашения по климату, сообщает CNN.

«Думаю, что мне не следует извиняться, но я действительно прошу прощения за тот факт, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения, что поставило нас в опасное положение», — сказал американский президент.

По его словам, «американский народ четыре или пять лет назад совершенно не был уверен в изменении климата», но впоследствии увидели изменения, которые происходят с погодой, и понял безотлагательность мер по предотвращению этого.

Сам Байден объявил, что США присоединятся к соглашению через несколько часов после его вступления в должность в январе.

В ходе саммита он также заявил, что изменение климата является угрозой самому существованию человечества, и стоимость бездействия в этом вопросе растет.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), страны принимают недостаточно мер по недопущению роста температуры на Земле. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала, что, если к 2030 году глобальная политика в целом не изменится, то объем выбросов будет существенно выше уровня, необходимого для недопущения роста средней температуры на Земле. В частности, если сдерживать потепление до 1,5 градуса Цельсия, то необходимо будет сократить выбросы на 55%, а до 2 градусов — на 30%.

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