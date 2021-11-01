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МИД Украины обратился к России с призывом перестать мыслить категориями войны

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Global Look Press

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии изданию Hromadske призвал российские власти перестать мыслить категориями войны и начать добросовестно выполнять договоренности, достигнутые по результатам саммита лидеров «нормандского формата» в декабре 2019 года.

«Жители Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами», — сказал он.

При этом Николенко добавил, что Киев оставляет за собой право отвечать на наступательные действия в Донбассе, обстрелы и вооруженные провокации.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что киевские власти пытаются создать провокационную ситуацию в Донбассе, после чего они намерены втянуть Россию в силовые действия.

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