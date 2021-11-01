Лавров принял за подарок семейную реликвию главы МИД Норвегии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Норвегию встретился с министром иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт, на которой с ним произошла неловкая ситуация. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.

«Хайтфельдт хотела похвастаться старинным семейным сокровищем во время обеда в Тромсе. Это вызвало невольное комическое недопонимание между двумя министрами», — говорится в сообщении.

Глава МИД Норвегии показала российскому коллеге шкатулку, принадлежащую ее деду. Во время Второй мировой войны он попал в плен вместе с солдатами из Советского Союза.

«Во время войны он научился говорить по-русски, а в конце жизни читал русские стихи. Поэтому я хотела бы показать вам эту шкатулку, которая стоит в нашем доме», — пояснила министр.

Она перегнулась через стол и передала шкатулку Лаврову.

«Спасибо за этот драгоценный предмет. Он займет достойное место в музее Министерства иностранных дел», — заявил в ответ глава российского МИДа.

Позднее недоразумение было разрешено, отметили в министерстве иностранных дел Норвегии.

Ранее неловкая ситуация произошла с американским политиком. Член палаты представителей США, республиканка Лорен Боберт предложила объявить импичмент президенту Джо Байдену. Однако на баннере, которым был проиллюстрирован призыв Боберт, была пропущена буква «p» в слове «impeach». Через несколько минут после того, как журналисты попросили политика прокомментировать опечатку, картинку исправили, но «ущерб уже был нанесен». По мнению пресс-секретаря республиканки Джейка Сеттла, опечатка помогла привлечь внимание к инициативе.