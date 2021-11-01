Самолет президента Кыргызстана не пустили в Великобританию

Власти Великобритании отказались впускать самолет президента Кыргызстана Садыра Жапарова на саммит по изменению климата COP26. Об этом сообщает издание Sputnik.

Отказы был получен из-за того, что технические нормы борта Ту-154 не соответствовали принятым нормам Евросоюза и Великобритании.

Президента заранее предупредили о невозможности приземления самолета, сообщили в пресс-службе Жапарова.

В результате администрация президента наняла частный самолет Embraer Lineage 1000.

В начале 2021 года прошли переговоры Владимира Путина с Жапаровым, для которого февральский визит в Москву стал первым в качестве главы республики. Он подтвердил приверженность Бишкека укреплению отношений с Москвой и сотрудничеству ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.