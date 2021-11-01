В Сеуле хотят возобновить туры в приграничную с Северной Кореей зону

Южнокорейское Министерство объединения Республики Корея заявило о планах возобновить туристические поездки в приграничную с Северной Кореей деревню Пханмунджом, которая находится на территории Объединенной зоны безопасности. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Туры в Пханмунджом были ранее приостановлены из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Власти также заявили, что в скором времени будут возобновлены семинары по обучению персонала, дислоцированного в демилитаризованной зоне.

По данным агентства, возобновление туристических поездок является первым шагом по возвращению Южной Кореи к привычной жизни на фоне высоких темпов вакцинации.

Специальный посланник Соединенных Штатов по КНДР Сунг Ким ранее обратился к Пхеньяну с просьбой закончить испытания ракет.