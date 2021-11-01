Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме назвали провокацией направление командного корабля ВМС США в Черное... 13:29
«Сидеть на карантине не хочу»: Собчак рассказала, как проведет длинные выходные 13:28
Египтянин подал на развод, когда увидел свою жену без макияжа 13:27
Радимов сравнил сборную России при Карпине и Черчесове 13:23
Катина опровергла сообщения о воссоединении «Тату» 13:22
Одетый в белое Мэрилин Мэнсон помолился с Канье Уэстом и Джастином Бибером 13:22
Россияне стали активно арендовать игровые приставки и ноутбуки 13:20
Путин предостерегал Байдена от размещения военных баз в Центральной Азии 13:18
Чемпион мира Ставиский допустил, что Милохин прыгнет параллельный аксель с Медведевой... 13:18
На Украине рассказали о провале программы создания ракетного комплекса 13:10

Лавров: Россия не уходит от встреч в нормандском формате, это Киев «пальцем не пошевелил»

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не уходит от встреч в нормандском формате, это Киев «пальцем не пошевелил». Об этом сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас нас пытаются «зазвать» и ссылаются на то, что президент России Владимир Путин обещал организовать нормандский формат хотя бы на уровне министров. Мы не уходим от встреч. Но президент России Владимир Путин, обещая, что он поручит поработать над этим процессом, сказал, что нам сначала надо выполнить то, о чем договорились в декабре 2019 года в Париже», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что все, что было обговорено во французской столице, должна была выполнить украинская сторона, однако ничего по-прежнему не выполнено как по «формуле Штайнмайера», так и по определению особого статуса Донбасса.

Лавров указал, что при этом ФРГ и Франция настаивают на сохранении «конструктивной двусмысленности» вокруг того, кто должен выполнять Минские договоренности. Так, в дальнейшем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский подписали заявление, в котором говорится, что Россия несет в украинском кризисе особую ответственность, поскольку она является стороной конфликта.

В Берлине и Париже на это ответили, что Москву это не должно удивлять.

«С самого начала кризиса с 2014 года они исходили из того, что мы должны это все делать. Тогда зачем подписывали Минские договоренности?» — отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Украина пытается создать провокационную ситуацию в Донбассе и втянуть Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть