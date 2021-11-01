Лавров: Украина пытается создать провокационную ситуацию в Донбассе и втянуть Россию

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что киевские власти пытаются создать провокационную ситуацию в Донбассе, после чего они намерены втянуть Россию в силовые действия. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Но возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются», — сказал глава российского МИД.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предсказал, что потенциальная встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.

До этого в журнале National Interest появился материал, в котором говорится, что Москва может выйти за рамки резких слов после применения в Донбассе ударного турецкого беспилотника Байрактар (Bayraktar TB2).