Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме назвали провокацией направление командного корабля ВМС США в Черное... 13:29
«Сидеть на карантине не хочу»: Собчак рассказала, как проведет длинные выходные 13:28
Египтянин подал на развод, когда увидел свою жену без макияжа 13:27
Радимов сравнил сборную России при Карпине и Черчесове 13:23
Катина опровергла сообщения о воссоединении «Тату» 13:22
Одетый в белое Мэрилин Мэнсон помолился с Канье Уэстом и Джастином Бибером 13:22
Россияне стали активно арендовать игровые приставки и ноутбуки 13:20
Путин предостерегал Байдена от размещения военных баз в Центральной Азии 13:18
Чемпион мира Ставиский допустил, что Милохин прыгнет параллельный аксель с Медведевой... 13:18
Лавров: Россия не уходит от встреч в нормандском формате, это Киев «пальцем не... 13:18

Лавров: Украина пытается создать провокационную ситуацию в Донбассе и втянуть Россию

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что киевские власти пытаются создать провокационную ситуацию в Донбассе, после чего они намерены втянуть Россию в силовые действия. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Но возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются», — сказал глава российского МИД.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предсказал, что потенциальная встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.

До этого в журнале National Interest появился материал, в котором говорится, что Москва может выйти за рамки резких слов после применения в Донбассе ударного турецкого беспилотника Байрактар (Bayraktar TB2).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть