Муж бывшей японской принцессы провалил экзамен в адвокатуру

Муж бывшей японской принцессы Мако, Кей Комуро, не прошел экзамен по адвокатуре в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источник. Имени Комуро не было найдено в списке людей, успешно сдавших экзамен.

Согласно источнику, Комуро, планирующий начать новую жизнь с племянницей императора Нарухито в Нью-Йорке, должен пересдать экзамен.

Комуро ранее работал ассистентом в нью-йоркской фирме после окончания юридического факультета Университета Фордхэм. Японец закончил университет со степенью доктора юридических наук.

Пара объявила о намерении вступить в брак еще в сентябре 2017 года, однако уже в феврале 2018-го появились сообщения, что свадьба отложена. Причиной тому, как предполагалось, стал финансовый скандал, в центре которого оказалась мать Кея Комуро — она оказалась должна 4 млн иен своему жениху, часть из которых пошла на обучение Кея Комуро.