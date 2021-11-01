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В Кремле оценили слова Байдена о «нежелании» России бороться с изменениями климата

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Владимир Смирнов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что российская сторона не продемонстрировала готовность бороться с изменением климата.

«В данном случае хотелось бы напомнить <...> Россия весьма активно принимала участие в работе «двадцатки». Давайте не забывать и об очень содержательных выступлениях президента Путина, хотя и посредством видеоконференции<...> Поэтому в данном случае Россия обозначила четко свои перспективы, и, кроме того, по многим параметрам Россия опережает многие страны, в том числе страны Западной Европы, по переходу на менее карбоноемкие способы генерации и производства, от этого нельзя абстрагироваться, это нужно принимать во внимание. И об этом тоже говорил президент Путин», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что Байден заявил, что разочарован отсутствием Путина на саммите G20 в Риме.

Саммит лидеров «Большой двадцатки» (G20) прошел в Риме 30-31 октября. Впервые в своей истории саммит приняла Италия.

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите по видеосвязи.

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Саммит G20
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